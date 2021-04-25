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Как это работает?
№1. В какие страны есть доставка?
Мы доставляем посылки по всему миру! Доставка осуществляется до ближайшего к вам почтового отделения.
№2. Можно продать ненужный товар обратно в магазин?
Да. Чтобы продать товар, перейдите в личный кабинет в раздел "Инвентарь" и нажмите кнопку "Продать" для нужного товара. Средства от продажи поступят сразу же на ваш баланс и вы можете еще открывать коробки.
№3. Сколько стоит доставка?
Стоимость доставки - 100 рублей. Доставка оплачивается при заказе посылки с вашего баланса на сайте.
Чтобы заказать доставку, перейдите в ваш профиль в раздел “Инвентарь”, выберите нужный товар и нажмите кнопку “Заказать доставку”.
№4. Какие сроки доставки?
Сроки доставки посылок - до 60 дней.
№5. Как отследить посылку?
После отправки посылки с вашим товаром, в личном кабинете в разделе "Мои посылки" появится трек-код, по которому вы сможете отслеживать вашу посылку в любое время. Для отслеживания посылки рекомендуем сайт ParcelApp.com.
№6. Как узнать, что посылка пришла?
Когда посылка прибудет в ваше почтовое отделение, вы получите смс уведомление на мобильный телефон.
№7. Какие гарантии, что посылка придет?
Мы гарантируем доставку посылки, или возвращаем деньги.
№8. Нужно ли платить за выигранный товар?
Нет, за выигранный товар вам платить не нужно. Вы оплачиваете только стоимость доставки 100 руб.
№9. Где посмотреть мои выигрыши с коробок?
Посмотреть выигрыши с коробок вы можете в личном кабинете в разделе "Инвентарь". Здесь же вы можете продать товар или заказать доставку.
Быстрая доставка и товар, который я получил, был совершенно новым
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FREEBOX
мне нравится этот сайт, хорошие цены и хорошие вещи
Пришло за 20 дней спс
я незнаю как продавать выиграш
Открывал коробку xbox, я очень рад=)=)=)
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