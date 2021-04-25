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    Быстрая доставка и товар, который я получил, был совершенно новым

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    Как это работает?

    №1. В какие страны есть доставка?

    Мы доставляем посылки по всему миру! Доставка осуществляется до ближайшего к вам почтового отделения.

    №2. Можно продать ненужный товар обратно в магазин?

    Да. Чтобы продать товар, перейдите в личный кабинет в раздел "Инвентарь" и нажмите кнопку "Продать" для нужного товара. Средства от продажи поступят сразу же на ваш баланс и вы можете еще открывать коробки.

    №3. Сколько стоит доставка?

    Стоимость доставки - 100 рублей. Доставка оплачивается при заказе посылки с вашего баланса на сайте.

    Чтобы заказать доставку, перейдите в ваш профиль в раздел “Инвентарь”, выберите нужный товар и нажмите кнопку “Заказать доставку”.

    №4. Какие сроки доставки?

    Сроки доставки посылок - до 60 дней.

    №5. Как отследить посылку?

    После отправки посылки с вашим товаром, в личном кабинете в разделе "Мои посылки" появится трек-код, по которому вы сможете отслеживать вашу посылку в любое время. Для отслеживания посылки рекомендуем сайт ParcelApp.com.

    №6. Как узнать, что посылка пришла?

    Когда посылка прибудет в ваше почтовое отделение, вы получите смс уведомление на мобильный телефон.

    №7. Какие гарантии, что посылка придет?

    Мы гарантируем доставку посылки, или возвращаем деньги.

    №8. Нужно ли платить за выигранный товар?

    Нет, за выигранный товар вам платить не нужно. Вы оплачиваете только стоимость доставки 100 руб.

    №9. Где посмотреть мои выигрыши с коробок?

    Посмотреть выигрыши с коробок вы можете в личном кабинете в разделе "Инвентарь". Здесь же вы можете продать товар или заказать доставку.